日本ハムは3日、野村佑希内野手（25）が一般女性と結婚したことを発表した。入籍日は非公表。野村は球団を通じて「お相手は明るく、いつも自然体で僕を支えてくれる方です。どんな時も変わらず寄り添ってくれたことに、心から感謝しています。これからは家族を守る立場として、より一層の自覚と責任を持ち、野球に取り組んでいきます」とコメントした。野村はこの日放送の北海道・STV（札幌テレビ）朝のワイド番組「どさんこ