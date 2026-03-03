俳優・歌手の川崎麻世（※崎=たつさき）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告し、料理研究家で22歳下の妻・花音（41）さんの方を抱くラブラブショットを公開した。【写真】抱き寄せ…ラブラブすぎる川崎麻世&花音さん麻世はバースデーの夜は親友夫妻に大好きな寿司をご馳走して頂き、二軒目は行きつけのオーセンティックなバーに移動してシャンパンで乾杯して頂きました」と報告し、