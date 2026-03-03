6日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のブラジル代表に選出されている阪神の通訳・伊藤ヴィットル氏（31）が3日、自身のXを更新し、本番の地である米国での練習の様子を報告した。伊藤氏は「ITO」と刺繍された背番号1の代表ユニホームを着用して遊撃の位置でノックを受ける動画を投稿。「アメリカで初練習！明日はアスレチックスと試合」とコメントを添えた。その後も「やっぱりアメリカのグラウンド