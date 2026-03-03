タレントで女優の安田美沙子（43）が2日までにインスタグラムを更新。1日に開催された東京マラソンの完走を報告した。安田は「東京マラソン。無事におわりました！タイムは3：54：24」と報告。「PBは切れなかったけど、最後まで諦めずに、なおかつ楽しんだ！海外の方も沢山いて、沿道の応援も沢山あって。。スペシャルな大会の、止まらない空間に存在できたことが幸せでした」と明かし、完走メダルを手にした笑顔ショットを公開