ビーマップが悪地合いの間隙を駆け上がり大幅高、一時１３．３％高の１４４８円まで上値を伸ばした。鉄道など交通インフラ向けを中心としたサービスの企画・開発や、位置情報システム及びモバイル端末アプリの開発、無線ＬＡＮ設置など幅広い事業を手掛ける。そうしたなか、２日取引終了後、海外先端産業向け高純度人工ダイヤモンド材料の受注案件で初回ロットの納品を完了したことを開示、対象用途は主に、高出力パ