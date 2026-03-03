エリアクエストは急反騰している。２日の取引終了後、２６年６月期の連結業績予想を修正したと発表した。最終利益予想を従来予想の１億４４００万円から１億６２００万円（前期比４４．６％増）に引き上げた。同時に期末一括配当予想は１円増配の４円（前期は３円）としており、好感した買いが集まっている。株価上昇などに伴い有価証券売却益の増加を見込む。 出所：MINKABU PRESS