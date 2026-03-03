ジーエヌアイグループが切り返し急。同社は３日、連結子会社のジャイア・セラピューティクス＜GYRE＞が、ジーエヌアイの連結子会社である米カルジェンを完全子会社化することで合意し、買収契約を締結したと発表。グループ企業の事業拡大を期待した買いが入ったようだ。統合後のジャイア・セラピューティクスは米国と中国を拠点として、創薬から製造、商業化までを網羅する完全統合型バイオ