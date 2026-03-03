ＧＶＡＴＥＣＨが４日続伸している。同社は２日取引終了後、弁護士向けの新サービス「ＡＩ書面作成」を正式にリリースしたと発表。これが材料視されているようだ。 ＡＩ書面作成は、事件類型や要件事実を踏まえて証拠などを解析し、訴状や答弁書、準備書面といった各種法律書面を自動で作成する生成ＡＩを活用した弁護士実務特化のシステム。事務所で利用しているストレージツールと自動同期され