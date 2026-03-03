三精テクノロジーズの目先押し目形成場面は強気に買い向かうチャンスとみたい。同社はテーマパークや劇場などを対象に遊戯機械や舞台装置、昇降機などを手掛けるが、企画・製作・施工・保守と一気通貫で行える強みを武器に需要獲得が進んでいる。ロボティクス技術にも長じ、フィジカルＡＩ関連のテーマでも関連有力株として今後頭角を現しそうだ。業績はここ数年来好調を極めている。２６年３月期は従来