午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３９０、値下がり銘柄数は１１６３、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がりは非鉄金属、卸売、ガラス・土石、鉄鋼。値下がりで目立つのは石油・石炭、輸送用機器、空運など。 出所：MINKABU PRESS