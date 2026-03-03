介護などの支援が必要になったとき、病院受診や外出のための移動手段として”介護タクシー”の利用を検討する方は少なくありません。その際、「介護保険を使って、介護タクシーは利用できるの？」「どこまでが保険の対象になるのか」と疑問を感じる方もいるのではないでしょうか。 本記事では、介護保険を利用した介護タクシーの仕組みについて、以下の点を中心に解説します。 介護タクシーの基本的