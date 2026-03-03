東京地方では、３日夕方から４日未明にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒してください。伊豆諸島では３日夜のはじめ頃から４日明け方にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。 ［気象概況］前線を伴った低気圧が九州の東の海上にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は急速に発達しながら伊豆諸島付近から日本の東へ進む見