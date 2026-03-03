山形県西川町の菅野大志町長は、きょうの町議会で「退職金は受け取らない」と述べました。この菅野町長の発言は、一連のパワハラ問題を受けたものです。 ■なにがあったのか（先月27日の記事） 西川町の菅野大志町長のパワーハラスメント疑惑をめぐり、調査委員会が27日に開かれた町の臨時議会で、これまでの調査をまとめた報告書を提出しました。 報告書では菅野町長による複数のパワハラ行為が認定されました。 西川町