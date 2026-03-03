3日10時現在の日経平均株価は前日比590.85円（-1.02％）安の5万7466.39円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は390、値下がりは1163、変わらずは37と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は187.72円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＴＤＫ が78.72円、トヨタ が34.6円、ソニーＧ が25.07円、中外薬 が21.76円と続いている。 プラス寄与度トップはアドテス