ビックカメラは2月26日、都内で新オリジナルブランド記者発表会を開催しました。店頭の声だけでなく、SNSで拾ったニーズを積極的に拾い上げ、ユーザーの「こういうものが欲しい」を実現する取り組みです。 オリジナルブランドで売上高1000億円を目指す 発表会の冒頭、ビックカメラの秋保徹社長は新オリジナルブランド始動の背景について、次のように語りました。 「ネット通販はレコメンデーションなどのテクノロジーがシ