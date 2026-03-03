結婚生活において、義実家との関係はとてもデリケートなものです。特に価値観の違いは、最初は些細なことだったとしても、やがて家族の絆を大きく揺さぶる原因になることも少なくありません。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 優しかった義両親の変化 結婚当初、義両親はごく普通の、穏やかで優しい人たちでした。 実の両親を早くに亡くしている私を、本当の娘のように可愛がってくれて、当時は「新しい家族