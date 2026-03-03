庭先に現れた、ひとりぼっちの子猫。愛情によって心を開いていくまでの軌跡に反響が広がっています。話題の動画の再生回数は5000回を超え「今では存在感たっぷりの猫ちゃんになりましたね」「シャーシャー言ってたちょぼ君が懐かしいです」「元気に育って何より」といったコメントが集まっています。 【動画：家の中を覗き込む『ひとりぼっちの痩せた子猫』…涙あふれる『２年後の光景』】 ひとりぼっちの子猫を保護