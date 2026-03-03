ビル・クリントン氏（ロイター＝共同）、ヒラリー・クリントン氏（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米下院監視・政府改革委員会は2日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏の疑惑を巡り、ビル・クリントン元大統領に実施した聴取の動画記録を公開した。元大統領は過去にエプスタイン氏と親交があった。動画では元大統領が「（彼の）犯罪行為を知らなかった」と改めて証言する様子が写されていた。