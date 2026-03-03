「大和証券 Mリーグ2025-26」、3月2日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が、的確な読みと意志の強い打牌選択で、視聴者を唸らせる芸術的なアガリを披露した。【映像】手順バッチリ！伊達朱里紗、解説も絶賛した親満貫場面は東4局1本場。親番の伊達は2万9900点持ちの2着目で、トップ目の赤坂ドリブンズ・渡辺太（最高位戦）をわずか800点差で追う好位置につけていた。配牌でピンズとソウズにそれぞれ1面子を