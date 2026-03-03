とちぎテレビ ３年前、真岡市にある自宅に火をつけ同居していた男性を殺害したなどの罪に問われた男の裁判員裁判が２日、宇都宮地方裁判所で開かれ、検察側は懲役１８年を求刑しました。 一方、弁護側は懲役７年の判決を求め結審しました。 現住建造物等放火や殺人などの罪に問われているのは、住所不定・無職の金子誠被告（９２）です。 起訴状によりますと、金子被告は２０２３年６月２０日の午後７時４５分ごろ、真岡