10代の女性の髪をバリカンで切ったとして、山口警察署は2日夜、山口市内に住む飲食店従業員の16歳の少年を暴行の疑いで逮捕しました。警察によりますと少年は、3月1日午前6時ごろから7時ごろまでの間、少年の家で、バリカンで10代女性の髪を切った疑いがもたれています。被害者の家族からの通報を受け捜査したもので、調べに対し少年は「彼女の髪をバリカンで切ったことに間違いない」と容疑を認めているということです。警察では