アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦をめぐり「どれだけ時間がかかろうと必ず成し遂げる」と述べました。【映像】トランプ大統領のコメントトランプ「当初、4週間から5週間かかると計画していたが、それよりも長い期間作戦を続ける能力を持っている」トランプ大統領は2日、イランへの攻撃をめぐり「我々は容易に勝利するだろう」としたうえで、「どれだけ時間がかかろうと、必要なことは何でもやって必ず成し遂げる