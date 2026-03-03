6月に開幕するFIFAワールドカップ2026に、イラク代表またはアラブ首長国連邦（UAE）代表がイラン代表の代わりに出場する可能性があるようだ。2日、イギリスメディア『ガーディアン』が伝えている。アメリカのドナルド・トランプ大統領は先月28日、イスラエルとともに行った大規模軍事作戦により、イランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを発表。イランが報復攻撃を行い、トランプ大統領が攻撃の長期化を示唆するなど国際