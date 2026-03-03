アトレティコ・マドリードは3日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準決勝セカンドレグでバルセロナの本拠地に乗り込む。スペインメディア『マルカ』が2日、アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督の、同試合に向けた会見の様子を伝えた。同試合のファーストレグは2月12日、アトレティコ・マドリードの本拠地『リヤド・エア・メトロポリターノ』で行われた。アトレティコ・マドリードは試合序盤の7分、相手