【ワシントン共同】トランプ米大統領は2日、対イラン軍事作戦について「われわれは世界最強で圧倒的に強力な軍隊を持っており、簡単に勝利するだろう」と述べた。「病的で邪悪な政権がもたらす耐え難い脅威を排除する、最後で最善の機会だった」と語り、攻撃を正当化した。ホワイトハウスの式典で語った。トランプ氏はCNNテレビのインタビューで、イランが報復としてカタールやクウェートなど中東諸国への攻撃に踏み切ったこと