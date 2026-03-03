経済同友会は人材育成の一環として学生に経営者の間近でビジネスを感じてもらおうと、いわゆる「カバン持ち」を体験する取り組みを始め、山口代表幹事が初めて参加しました。2日に実施された「カバン持ち」のインターンシップには大学生3人が参加しました。【映像】“カバン持ち”体験の様子（実際の映像）経済同友会の山口代表幹事に1日ついて回り、日本IBM社長としての業務を間近で体験しました。IBMのアジア拠点の幹部との