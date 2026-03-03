フリーアナウンサー岩佐まり（42）が2日までに自身のブログを更新。出産を報告した。岩佐アナは「母子ともに元気に過ごしています」と明かし「赤ちゃんを見守りながら病院で過ごしています。実は生後3日目となる昨日からやっとミルクが開始できて、母子同室になりました」と報告した。続けて「普通は産まれてすぐにミルクを少しずつ飲ませるようですがうちの子は上手に飲めなかったみたいでしばらく点滴で栄養を入れてもらってい