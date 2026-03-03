今日3日(火)は、低気圧が近づく、東海から北海道で気圧が下がる所が多くなりそうです。特に関東では夜にかけて気圧が急激に下がり、東京や横浜などで影響度が「大」となっています。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。低気圧が近づく関東を中心に気圧が低下今日3日(火)は前線を伴った低気圧が本州の南岸を東へ進むでしょう。このため低気圧が近づく、東海、北陸や関東甲