東京都内には弁護士に無料で法律相談できる窓口が多数あります 弁護士は法律トラブルを未然に防ぎ、解決へと導く頼れるパートナーです。東京都内には法律事務所だけでなく、弁護士会や自治体、法テラスなどが設ける無料相談窓口が充実しています。弁護士への相談には「問題点が整理される」「早期解決の糸口が見つかる」といった大きなメリットがあります。しかし、無料相談の時間は1回あたり30分から1時間程度と限