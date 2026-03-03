ロシアのプーチン大統領は２日、イラン情勢の緊迫化を受け、ペルシャ湾岸４か国の首脳らと相次いで電話会談した。中東地域の安定化を目指し、攻撃の即時停止と「政治・外交的」な手段による解決を求めていく立場を強調した。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）、カタール、バーレーン、サウジアラビアの首脳らと意見交換した。プーチン氏は各国に戦火が拡大することへの懸念を表明し、ＵＡＥ大統領との会談では、同国とイランの仲介役