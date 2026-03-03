経済産業省の石看板赤沢亮正経済産業相は3日の閣議後記者会見で、高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、経産省が第1段階の文献調査を東京都小笠原村の南鳥島で実施することを同村に申し入れると明らかにした。経産省によると、午後に渋谷正昭村長に文書で申し入れる。調査が実施されれば全国4例目。最終処分場の候補地選定では、原子力発電環境整備機構（NUMO）が、文献調査を北海道寿都町と神恵内村で実