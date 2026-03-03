３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヤブ医者役に人気ミュージシャンが突然登場。朝のお茶の間を騒然とさせた。この日の「ばけばけ」では相変わらずトキ（高石あかり）の体調が優れず、倒れてしまったことから、松野家に医者がやってくる。眠気が続いたり、立ちくらみの症状などから、視聴者は薄々妊娠を察しているものの、この医者は診察の末「ただの貧血たい」と言って、滋養のつくものを食べさせて下