All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、STARTO ENTERTAINMENTの「アイドル／タレント」を対象としたランキングを作成。さまざまな「アイドル／タレント」がランクインしました。それでは、「結婚相手を聞いて驚いた『STARTO社のアイドル／タレント』」ランキングを見ていきましょう。※すでに離婚を発表している