圧倒的な空力とパフォーマンスマクラーレン・オートモーティブが誇る最高峰のラインナップ「アルティメットシリーズ」。その中でも一際異彩を放ち、ブランド史上最も速く、最も先進的で、そして最も豪奢なモデルとして誕生したのが「マクラーレン スピードテール（McLaren Speedtail）」です。2018年秋に世界初公開され、2020年よりデリバリーを開始。同年には日本でもお披露目され、クルマ好きから熱視線を集めました。【画像