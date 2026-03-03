赤沢亮正経済産業相は3日の閣議後会見で、高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定を巡り、経産省が第1段階の文献調査を南鳥島で実施するよう、東京都小笠原村に申し入れると明らかにした。調査が実施されれば全国4例目。