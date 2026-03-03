きょうの東京株式市場で日経平均株価は、一時900円以上の値下がりとなりました。きのうに続き、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃を受け、リスクを回避する売りが広がっているほか、中東情勢の悪化による原油価格の上昇が、世界経済を冷やすとの懸念も日本株の重しとなっています。