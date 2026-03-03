女優の佐田真由美（48）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「真っ赤なbag持ちたくなった日」と書き出した佐田。「新宿でお仕事の日」として駅前での写真をアップした。「ごみごみと人々がいるから、真っ赤なbagを持ちたくなったのか？」とコメント。「たまになる心理。赤い小物って大物だ」とお気に入りである事を伝えた。ファンからは「可愛いいです」「真由美ちゃんが新宿のギャップにいるー！」