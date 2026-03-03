ＭＬＢ公式サイトは１日（日本時間２日）にワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する２０チームのパワーランキングを発表した。同サイトの記者ら２０人が１位３ポイント、２位２ポイント、３位１ポイントで投票の結果、「結果は大接戦で上位３チーム（ＷＢＣで優勝経験のあるチーム）はほぼ同着となりましたがポイントシステムに基づき、僅差で１チームが１位に輝きました」と解説した。１位は日本＝侍ジャパン