佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝は２日現在、１３勝を挙げてリーディング８位につけていることもあり、今週は騎乗依頼が殺到。３日間で２４鞍騎乗する。兵庫県競馬は規定により、一日最大８鞍しか騎乗できないだけに今週はフル稼働となる。３日の姫路競馬のお薦めは展開的に有利な９Ｒのダイシンアレスだ。１ＲクルシファーＢ３ＲユウバエＣ４ＲエールクイーンＢ５Ｒミスターエ