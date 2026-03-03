ヤマトタケルは一人ではない！？大和朝廷創業期に生田存在した若きプリンスたち 第十二代景行天皇代の事。天皇が九州南部の豪族熊襲（くまそ）を征伐し、大和に戻ると熊襲が再び背いたので日本武尊（やまとたける）を派遣。熊襲の長である川上梟帥（かわかみのたける）を討ちました。そして帰国途中、日本武尊は出雲建（いずものたける）も倒しました。 意気揚々と帰国すると、天皇は直ちに東国遠征を命令しました。日本武尊は「