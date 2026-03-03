たんぱく質を摂ると脂肪が燃焼しやすくなる！ たんぱく質はＤＩＴの割合が高い 食事を摂ってしばらくすると、体がポカポカと温かくなるのを感じることはないでしょうか。これは、食事から接収した栄養素が、体内で分解される際に熱となって消費されることによるもの。体内で起こるこうした反応を「食事誘発性熱生産（Diet Induced Thermogenesis)」といい、英語の頭文字を取って「ＤＩＴ」とも呼ばれます。 ＤＩＴにより消費さ