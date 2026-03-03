末期腎不全でも日常生活を送れる？末期腎不全になるとどうなる！？ 末期腎不全になったときの治療法 慢性腎臓病はそのまま症状が進行してしまうと、最終的には末期腎不全に至ります。末期腎不全とは、26ページで紹介したステージでいえばG5にあたり、腎機能が本来の15%未満しかない状態です。もう血液のろ過もままならず、体内に老廃物がどんどん溜まって尿毒症に陥ります。 頭痛や倦怠感、吐き気などに襲われ、全