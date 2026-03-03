スイカはカボチャの根で育つって本当？ 野菜の接ぎ木栽培は日本の発明 ブドウやリンゴなど果樹の接ぎ木は、古代ギリシア時代より果実の香りや色、味を改良する栽培技術として広く用いられ、日本でも昔から、篤農家（とくのうか）が接ぎ木を駆使しておいしいブドウやナシなどをつくってきました。現代においても、果樹、野菜、花き栽培に欠かせない技術のひとつとなっています。 接ぎ木は、増やしたい植物の枝や芽を、根があるほ