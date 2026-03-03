「オメガ○系＝油の種類」ではない 油は複数の脂肪酸で構成されている 油の特徴に関わる重要な「オメガ○系」ですが、これはあくまでも油の成分の脂肪酸であり、油そのものではありません。 世の中にある脂質はどれも複数の脂肪酸によって構成されており、「オメガ３系が○％、オメガ６系が○％」といった具合にその構成割合が異なるのです。そして、とくにオメガ３系を多く含むものを「オメガ３系の油」、オメガ６系を多く含む