ファジアーノ岡山 J1ファジアーノ岡山スポーツクラブは2日、2026年３月8日にJFE晴れの国スタジアムで行われる京都サンガ戦のホームエリアのチケット（車いす席を除く）が完売したと発表しました。 今季のホームゲームでは、全3試合のホームエリアのチケットが完売となります。