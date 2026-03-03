ルビオ米国務長官原油高騰対策を3日から実施へ ルビオ米国務長官は、イランに対する攻撃によって引き起こされた原油価格の高騰に対処するための計画を発表する予定だと明かした。 ベッセント米財務長官が対策を準備しており、3日から実施する予定。影響を緩和するために我々が段階的に対策を展開していく姿が見られるだろうとコメント。ただ、ルビオ氏は内容については言及しなかった。 関係者によると米政府は国家の緊