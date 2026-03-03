お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。今後、手術を行う見込みであると明かした。【写真】ウエストランド井口が実名告白した”ヤバい”毒舌芸人井口は「手術をすることになりました」というタイトルで動画を更新。冒頭「手術をします。することになりましたというか、ほぼほぼなりそうです」と語った。井口によると、以前から扁桃腺の摘出を考えていた中、鼻声が治らず検査