ブランジスタが寄り付き大量の買い注文に値が付かず、カイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。広告モデルの無料の電子雑誌を展開するほか、企業向けＥＣ支援ビジネスなどを行う。２日取引終了後、配当計画の修正を発表した。これまで無配としていた２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）の配当に関して、２５円に修正するほか、下期配当は従来計画の１５円に２５円上乗せし４０円とすることを発