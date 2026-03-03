ｆｏｎｆｕｎが急反発している。同社は２日の取引終了後、システムエンジニアリングサービスを手掛けるＹＮＰ（東京都千代田区）の株式を取得し、完全子会社化すると発表。今後の収益貢献を期待した買いが入ったようだ。事業の親和性が高く、グループの収益力の底上げにつながると判断した。取得価額はアドバイザリー費用などを含めて２億６４００万円。 出所：MINKABU PRESS