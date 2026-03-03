住友ファーマが大幅続落している。同社は２日の取引終了後、新株発行登録を行うことを決議したと発表した。発行予定額は１４００億円を上限として、３月１０日から来年３月９日の間に発行を予定する。株式需給の悪化を警戒した売りがかさんだ。 調達資金は研究開発や設備投資、投融資、運転資金及び有利子負債の返済に向けた資金に充当する。公募増資の実行で住友化学の議決権比率は低下する見通しだが、住友ファ